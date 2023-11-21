Кулеба з колегами з G7+ обговорив підтримку енергосистеми України взимку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 21 листопада, взяв участь у розширеному засіданні голів МЗС країн "Групи семи" та партнерів, під час якого обговорили захист української енергосистеми перед зимою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС України.

Кулеба повідомив учасникам засідання про підготовку України до зими, захист від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, посилення протиповітряної оборони та захист енергосистеми.

Він попрохав міністрів допомогти з посиленням ППО України, а також передати енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури й посилення української енергосистеми.

"Посилення протиповітряної оборони – це найкращий спосіб запобігти новим пошкодженням нашої енергосистеми. Ми вдячні партнерам за вже надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби із дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО", – сказав голова МЗС

Під час засідання низка країн та організацій оголосили про готовність надати додаткове обладнання та фінансування для енергосистеми України. Зокрема Латвія до кінця року планує передати Чернігову 32 дизель-генератори.

У Міноборони Британії відзначають, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.