Кулеба с коллегами из G7+ обсудил поддержку энергосистемы Украины зимой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 21 ноября, принял участие в расширенном заседании глав МИД стран "Группы семи" и партнеров, во время которого обсудили защиту украинской энергосистемы перед зимой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД Украины.

Кулеба сообщил участникам заседания о подготовке Украины к зиме, защите от российских ударов по энергетической инфраструктуре, усилении противовоздушной обороны и защите энергосистемы.

Он попросил министров помочь с усилением ПВО Украины, а также передать энергетическое оборудование для восстановления инфраструктуры и усиления украинской энергосистемы.

"Усиление противовоздушной обороны – это лучший способ предотвратить новые повреждения нашей энергосистемы. Мы благодарны партнерам за уже оказанную помощь и рассчитываем на дальнейшее увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами, оборудования радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для ПВО", – сказал глава МИД

Во время заседания ряд стран и организаций объявили о готовности предоставить дополнительное оборудование и финансирование для энергосистемы Украины. В частности Латвия до конца года планирует передать Чернигову 32 дизель-генератора.

В Минобороны Британии отмечают, что РФ накопила значительные запасы крылатых ракет накануне зимы и одновременно формирует боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

В конце октября разведка Британии отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывала это с накоплением запаса на зиму.