Міністерка в новому уряді Іспанії відмовилась засудити депортацію українських дітей до Білорусі

Міністерка у справах дітей та молоді нового уряду Іспанії від "Об’єднаних лівих" Сіра Регу, яка до цього працювала депутаткою Європарламенту, у вересні не підтримала доповідь щодо Білорусі із закликом визнати депортацію українських дітей у цю країну злочином проти людяності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації іспанського порталу Vozpopuli; "ЄвроПравда" також підтверджує цю інформацію на основі архіву даних голосування за доповідь.

Доповідь про Білорусь, яку підготував комітет Європарламенту із закордонних справ, 13 вересня підтримала переважна більшість євродепутатів (453 проти 21).

Вона закликає Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей, а також знайти правові шляхи, щоб арештувати активи білоруського керівництва та направити їх на відновлення України.

Також, як звертає увагу Vozpopuli, Регу не підтримала ухвалену у жовтні резолюцію Європарламенту із засудженням нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, за яку віддали 500 голосів "за" і лише 21 "проти"; це також підтверджується даними голосування на сайті Європарламенту).

Водночас це голосування відповідає давній позиції нової іспанської міністерки, оскільки та виросла в Палестині й давно критикує Ізраїль.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який минулого тижня отримав парламентський мандат на формування уряду, в понеділок оголосив склад нового кабінету міністрів, у якому більшість урядовців зберегли ключові посади.

П'ять місць у ньому отримали представники крайніх лівих, які увійшли із Санчесом, лідером соціалістів, до коаліції. Між політсилами існують давні тертя із зовнішньополітичних питань – від повномасштабного російсько-українського вторгнення до арабо-ізраїльського конфлікту та проблеми визнання суверенітету Марокко над Західною Сахарою.