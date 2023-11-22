У Нідерландах проходять парламентські вибори, що визначать наступника Рютте

У середу в Нідерландах розпочалися парламентські вибори, результати яких визначать, хто стане наступним прем’єр-міністром та замінить багатолітнього очільника уряду Марка Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дільниці для голосування відкриті з 7:30 ранку за місцевим часом і зачиняться о 21:00, коли національний мовник NOS публікує перший екзит-пол.

Згідно з опитуваннями громадської думки, принаймні три партії, включно з ультраправими, можуть розраховувати на перше місце. Явний лідер напередодні голосування так і не визначився.

Наразі гарантовано лише те, що Нідерланди отримають свого першого нового прем'єр-міністра за понад десять років після того, як Рютте подав у відставку в липні.

Лідерство в опитуваннях розподілилось між праволіберальною Народною партією за свободу і демократію (VVD), яку багато років очолював Рютте, коаліцією "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом і ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса. Жодна з партій не має шансів набрати більше 20% голосів.

Найвірогідніше, після виборів на Нідерланди чекають тривалі коаліційні переговори.

Рютте, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, оголосив, що піде з політики, як тільки після виборів буде сформована нова коаліція.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.