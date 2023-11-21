Опитування не виявили явного переможця за день до парламентських виборів у Нідерландах

Опитування соціологічної фірми I&O Research, опубліковане напередодні позачергових парламентських виборів у Нідерландах, показало лідерство трьох основних політсил, жодна з яких самостійно не зможе сформувати коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Volkstrant.

Лідерство в опитуванні розподілилось між праволіберальною Народною партією за свободу і демократію (VVD), яку багато років очолював чинний голова уряду Марк Рютте, коаліцією "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом і ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса.

Згідно з дослідженням I&O Research, PVV може претендувати на 28 місць, що на два більше, ніж в останньому опитуванні, а VVD і GroenLinks-PvdA отримують по 27. Та з урахуванням статистичної похибки всі три політсили мають однаковий результат.

Від трьох лідерів дещо відстає новоутворений альянс "Новий соціальний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом, який робить наголос на технократичному управлінні. Він може розраховувати на 21 місце, хоча протягом попередніх опитувань показував кращий результат.

Решта політсил суттєво відстають від лідерів: соціал-ліберали "Демократи 66" (D66) Роба Джеттена мають 9 місць, Соціалістична партія (SP) – шість місць; "Рух селян-громадян" (BBB) – п’ять; решта можуть розраховувати на меншу кількість мандатів.

Усього до нідерландського парламенту можуть пройти шістнадцять партій. Водночас, зауважує Der Volkstrant, виборці ще можуть змінити вподобання, оскільки 63% із них не впевнені у своєму виборі.

Останні чотири керівні коаліції в Нідерландах очолювала Народна партія за свободу і демократію консервативного лідера Марка Рютте. Але він і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Рютте, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, оголосив, що піде з політики, як тільки після виборів буде сформована нова коаліція.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.