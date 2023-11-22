У Раді не сумніваються, що США схвалять гроші на зброю для України

Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова не сумнівається в тому, що Конгрес США хай і з затримкою, але схвалить кошти на військову підтримку України, однак збереження бюджетної допомоги – все ще під питанням.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ситуацію зараз можна охарактеризувати як "не надто зрада". Бо гроші будуть, але, на жаль, вони будуть пізніше, ніж ми очікували", – зазначила Устінова.

За її словами, куди гіршим було б ухвалення у вересні пропозиції пакета допомоги на $11-12 млрд, оскільки тоді гроші закінчилися б у лютому і нову допомогу в розпал виборчої кампанії могли б і не затвердити.

"А зараз – попри те, що у нас є два місяці відтермінування, – на обговорення поставлений пакет на $62 млрд, і це дуже добре", – сказала депутатка.

За її словами, сенатори та конгресмени обіцяють, що відразу після Дня подяки (тобто наступного тижня) Сенат проголосує цей пакет, відправить його в Палату представників і десь до середини грудня вони проголосують.

Устінова при цьому очікує, що у пакеті фінансування будуть правки, і "для нас ключове, щоб після цих правок збереглася пряма бюджетна допомога".

"Бо про те, чи потрібно давати Україні зброю, загалом дискусії немає. Але є дискусія, чи продовжувати прямі вливання у бюджет. Але якщо вона не збережеться, то у нас буде дуже серйозна проблема, бо кошти доведеться забирати також з армії і з закупівлі зброї", – сказала депутатка.

За її словами, зараз українська сторона переконує конгресменів і сенаторів, що ще на цей рік бюджетна допомога має залишитися.

"Ми їм прямим текстом казали: хочете – викреслюйте гуманітарну (більшість якої все одно йде на сусідні країни). Бо для нас критично зараз воювати і тримати бюджет, тому що фактично бюджетна допомога – це також фінансування війни", – заявила вона.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

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