Чехи і словаки за тиждень зібрали понад 400 тисяч євро на Black Hawk для України

Чехи і словаки зібрали понад 400 тисяч євро на вертоліт для української військової розвідки.

Про це у Twitter (X) повідомила чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina), передає "Європейська правда".

"Протягом останнього тижня чехи та словаки збирали кошти на гелікоптер Black Hawk для української військової розвідки. За цей тиждень було зібрано понад 400 тисяч євро", – йдеться у повідомленні.

Cześć bracia🇵🇱, od tygodnia Czesi i Słowacy składają się na helikopter Black Hawk dla ukraińskiego wywiadu wojskowego. W ciągu tego tygodnia zebraliśmy ponad 400 000 euro. Wszystkie ważne informacje znajdziecie tutaj: https://t.co/Mp12Sndz01. Dziękujemy za pomoc i wsparcie!🚁🫡 pic.twitter.com/IIqscp7064 November 23, 2023

Чеський збір на Black Hawk стартував 16 листопада. Мета організаторів – зібрати 105 мільйонів крон, у які оцінюється вартість самого гелікоптера та його обслуговування.

17 листопада представники ініціативи "Подарунок для Путіна" показали Black Hawk, який передадуть Україні.

"Він у хорошому стані, і якщо ми його передамо, то його буде використовувати для своїх операцій українська військова розвідка, яка хоче задіяти його для проведення спецоперацій і тренувань пілотів", – розповіли організатори на пресконференції.

UH-60 Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky. Він призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також евакуації поранених.

Відомо, що в Україні Black Hawk використовує Головне управління розвідки Міноборони, хоча офіційно жодна держава не підтверджувала наміри передати гелікоптер чи його передання українській стороні.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл".