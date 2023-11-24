ЗМІ: В уряді Чехії назріває конфлікт щодо переходу на євро

Через те, що чотири з п'яти партій коаліції підтримують перехід на євро в Чехії, а головна керівна партія ODS виступає проти, в чеському уряді назріває конфлікт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hospodářské noviny.

За даними видання, міністерство фінансів, очолюване другою людиною ODS Збінеком Станюрою, хоче, щоб весь уряд погодився не робити жодних кроків у напрямку переходу на євро у 2024 році, натомість міністри з партій STAN, KDU-ČSL, "Пірати" і TOP 09 виступають проти та відмовляються дати колезі зелене світло.

Як йдеться в матеріалі, предметом суперечки є звіт Міністерства фінансів на Національного банку, де оцінюється ступінь економічного наближення Чехії до єврозони та готовність країни до єдиної валюти.

Видання ознайомилось зі звітом, де йдеться, що уряд не має "встановлювати цільову дату вступу до єврозони" та "не повинен навіть прагнути приєднатися до механізму обмінного курсу".

За інформацією журналістів, кілька міністрів з коаліційного уряду зараз оскаржують сформульований у такий спосіб звіт у міжміністерських процедурах. Вони стурбовані тим, що міністерство фінансів говорить одне, а рекомендує інше.

За словами глави міністерства внутрішніх справ Віта Ракушана, який представляє партію STAN, представлений аналіз показує, що чеська економіка готова до прийняття євро і ризики переходу до єдиної валюти досить низькі.

За інформацією Hospodářské noviny, міністерство фінансів відхилило більшість заперечень. Звіт має бути затверджений і, ймовірно, буде винесений на голосування уряду в грудні.

У грудні 2022 року в аналогічному звіті уряду йшлося про те, що Чехія не готова відповідати критеріям для вступу в єврозону, і уряду країни поки що слід утриматися від визначення дати переходу на євро.

Тоді прем'єр-міністр Петр Фіала заявив журналістам, що країна не перейде на євро при його нинішньому уряді, додавши, що він "не домовився про прийняття євро, тому що ми не вважаємо це реалістичним на цей час".

Нагадаємо, 19 жовтня у Чехії депутати нижньої палати парламенту не змогли оголосити вотум недовіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою.

Це була вже третя спроба оголосити вотум недовіри уряду Фіали з часу його приходу до влади після виборів 2021 року. Наступні чергові парламентські вибори у Чехії мають пройти у 2025 році.