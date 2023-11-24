В Чехии из-за того, что четыре из пяти партий коалиции поддерживают переход на евро, а правящая партия ODS выступает против, в правительстве страны назревает конфликт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hospodářské noviny.

По данным издания, министерство финансов, возглавляемое вторым человеком ODS Збинеком Станюрой, хочет, чтобы все правительство согласилось не делать никаких шагов в направлении перехода на евро в 2024 году, зато министры из партий STAN, KDU-ČSL, "Пираты" и TOP 09 выступают против и отказываются дать коллеге зеленый свет.

Как говорится в материале, предметом спора является отчет Министерства финансов и Национального банка, где оценивается степень экономического приближения Чехии к еврозоне и готовность страны к единой валюте.

Издание ознакомилось с отчетом, где говорится, что правительство не должно "устанавливать целевую дату вступления в еврозону" и "не должно даже стремиться присоединиться к механизму обменного курса".

По информации журналистов, несколько министров из коалиционного правительства сейчас оспаривают сформулированный таким образом отчет в межминистерских процедурах. Они обеспокоены тем, что министерство финансов говорит одно, а рекомендует другое.

По словам главы министерства внутренних дел Вита Ракушана, представляющего партию STAN, представленный анализ показывает, что чешская экономика готова к принятию евро и риски перехода к единой валюте достаточно низкие.

По информации Hospodářské noviny, министерство финансов отклонило большинство возражений. Отчет должен быть утвержден и, вероятно, будет вынесен на голосование правительства в декабре.

В декабре 2022 года в аналогичном отчете правительства говорилось, что Чехия не готова соответствовать критериям для вступления в еврозону, и правительству страны пока следует воздержаться от определения даты перехода на евро.

Тогда премьер-министр Петр Фиала заявил журналистам, что страна не перейдет на евро при его нынешнем правительстве, добавив, что он "не договорился о принятии евро, потому что мы не считаем это реалистичным на данный момент".

Напомним, 19 октября в Чехии депутаты нижней палаты парламента не смогли объявить вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

Это была уже третья попытка объявить вотум недоверия правительству Фиалы с момента его прихода к власти после выборов 2021 года. Следующие очередные парламентские выборы в Чехии должны пройти в 2025 году.