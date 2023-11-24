Загрязненный воздух привел к смерти более полумиллиона человек в ЕС в 2021 году

В 2021 году из-за загрязнения воздуха в ЕС умерли полмиллиона человек – около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до рекомендованных врачами пределов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание The Guardian, заявили исследователи из Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

Как они утверждают, 253 тысяч смертей произошли из-за превышения максимальной рекомендованной концентрации мелкодисперсных частиц, известных как PM2.5.

Еще 52 тысячи человек умерли от чрезмерного содержания диоксида азота, а 22 тысячи – от кратковременного воздействия чрезмерного содержания озона.

"Цифры, обнародованные сегодня EEA, напоминают нам, что загрязнение воздуха все еще остается проблемой номер один в сфере здравоохранения в ЕС", – сказал Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей среды.

Врачи говорят, что загрязнение воздуха является одним из крупнейших убийц в мире, но количество смертей быстро уменьшится, если страны очистят свою экономику. В период с 2005 по 2021 год количество смертей от превышения концентрации PM2,5 в ЕС снизилось на 41%, а к концу десятилетия ЕС намерен достичь 55%.

ВОЗ, которая ужесточила свои рекомендации по качеству воздуха в 2021 году, предупреждает, что ни один уровень загрязнения воздуха не может считаться безопасным, но организация установила верхние пределы для определенных загрязнителей.

В сентябре Европейский парламент проголосовал за приведение правил ЕС по качеству воздуха в соответствие с нормами ВОЗ, но решил отложить это до 2035 года.

"Хорошая новость заключается в том, что политика чистого воздуха работает, и качество нашего воздуха улучшается. Но нам нужно сделать еще больше и снизить уровень загрязнения еще больше", – сказал Синкявичюс.

Сжигание ископаемого топлива, вождение автомобилей и разведение скота выделяют большие объемы токсичных газов и вредных частиц, которыми затем дышат люди. Самые маленькие из этих частиц, известные как PM2,5, могут попадать в кровь, где они распространяются по всему телу и повреждают органы – от мозга до репродуктивных органов.

Нынешнее расследование, проведенное The Guardian, показало, что 98% людей в Европе дышат воздухом, загрязненным таким количеством загрязняющих веществ, что это противоречит рекомендациям ВОЗ.

Напомним, в декабре Суд ЕС постановил, что люди, которые понесли ущерб здоровью, связанный с загрязнением воздуха, не могут через суд требовать у своей страны возмещения убытков, но они могут требовать, чтобы государство "приняло необходимые меры".