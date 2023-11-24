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Суд у Швеції виправдав чоловіка за непокору поліції, пославшись на "кліматичну кризу"

П'ятниця, 24 листопада 2023, 20:20

Окружний суд Стокгольма позбавив 41-річного чоловіка покарання за непокору поліції, зазначивши, що його кліматичний протест був виправданий "надзвичайною кліматичною ситуацією".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Справа стосувалася 41-річного чоловіка, який брав участь у кліматичному протесті 2022 року, який передбачав перекриття руху в центрі Стокгольма. Прокурори звинуватили чоловіка в тому, що він відмовився з'їхати з дороги, навіть після наказу поліції.

Чоловік не заперечував участі в протесті, але стверджував, що він не винен, оскільки діяв з необхідності через "поточну кліматичну надзвичайну ситуацію".

Стокгольмський окружний суд хоч і визнав чоловіка винним у непокорі поліції, але зазначив, що той факт, що він діяв "з метою" зупинити небезпеку для суспільства, означає, що він не повинен бути покараний.

Після арешту на кліматичній акції Грета Тунберг вийшла на кліматичну акцію

Як вказує AFP, у шведських окружних судах рішення ухвалюють суддя спільно з народними засідателями (як правило, трьома), які не мають юридичної освіти. У цій справі рішення не було одностайним.

Хоча прокуратура Стокгольма ще не вирішила, чи оскаржувати вирок, практика аналогічних вироків показує, що їх часто скасовують у вищих інстанціях.

Нгадаємо, у вересні шведську кліматичну активістку Грету Тунберг удруге звинуватили в непокорі наказу поліції – менш ніж через два місяці після того, як її засудили та оштрафували за таке ж правопорушення.

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Швеція