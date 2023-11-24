Суд у Швеції виправдав чоловіка за непокору поліції, пославшись на "кліматичну кризу"

Окружний суд Стокгольма позбавив 41-річного чоловіка покарання за непокору поліції, зазначивши, що його кліматичний протест був виправданий "надзвичайною кліматичною ситуацією".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Справа стосувалася 41-річного чоловіка, який брав участь у кліматичному протесті 2022 року, який передбачав перекриття руху в центрі Стокгольма. Прокурори звинуватили чоловіка в тому, що він відмовився з'їхати з дороги, навіть після наказу поліції.

Чоловік не заперечував участі в протесті, але стверджував, що він не винен, оскільки діяв з необхідності через "поточну кліматичну надзвичайну ситуацію".

Стокгольмський окружний суд хоч і визнав чоловіка винним у непокорі поліції, але зазначив, що той факт, що він діяв "з метою" зупинити небезпеку для суспільства, означає, що він не повинен бути покараний.

Як вказує AFP, у шведських окружних судах рішення ухвалюють суддя спільно з народними засідателями (як правило, трьома), які не мають юридичної освіти. У цій справі рішення не було одностайним.

Хоча прокуратура Стокгольма ще не вирішила, чи оскаржувати вирок, практика аналогічних вироків показує, що їх часто скасовують у вищих інстанціях.

Нгадаємо, у вересні шведську кліматичну активістку Грету Тунберг удруге звинуватили в непокорі наказу поліції – менш ніж через два місяці після того, як її засудили та оштрафували за таке ж правопорушення.