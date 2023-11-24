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Суд в Швеции оправдал мужчину за неповиновение полиции, сославшись на "климатический кризис"

Пятница, 24 ноября 2023, 20:20

Окружной суд Стокгольма лишил 41-летнего мужчину наказания за неповиновение полиции, отметив, что его климатический протест был оправдан "чрезвычайной климатической ситуацией".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Дело касалось 41-летнего мужчины, который участвовал в климатическом протесте 2022 года, который предусматривал перекрытие движения в центре Стокгольма. Прокуроры обвинили мужчину в том, что он отказался съехать с дороги, даже после приказа полиции.

Мужчина не отрицал участия в протесте, но утверждал, что он не виноват, поскольку действовал по необходимости из-за "текущей климатической чрезвычайной ситуации".

Стокгольмский окружной суд хоть и признал мужчину виновным в неповиновении полиции, но отметил, что тот факт, что он действовал "с целью" остановить опасность для общества, означает, что он не должен быть наказан.

После ареста на климатической акции Грета Тунберг вышла на климатическую акцию

Как указывает AFP, в шведских окружных судах решения принимают судья совместно с народными заседателями (как правило, тремя), которые не имеют юридического образования. В этом деле решение не было единодушным.

Хотя прокуратура Стокгольма еще не решила, обжаловать ли приговор, практика аналогичных приговоров показывает, что их часто отменяют в высших инстанциях.

Напомним, в сентябре шведскую климатическую активистку Грету Тунберг во второй раз обвинили в неповиновении приказу полиции – менее чем через два месяца после того, как ее осудили и оштрафовали за такое же правонарушение.

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Швеция