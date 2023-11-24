Суд в Швеции оправдал мужчину за неповиновение полиции, сославшись на "климатический кризис"

Окружной суд Стокгольма лишил 41-летнего мужчину наказания за неповиновение полиции, отметив, что его климатический протест был оправдан "чрезвычайной климатической ситуацией".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Дело касалось 41-летнего мужчины, который участвовал в климатическом протесте 2022 года, который предусматривал перекрытие движения в центре Стокгольма. Прокуроры обвинили мужчину в том, что он отказался съехать с дороги, даже после приказа полиции.

Мужчина не отрицал участия в протесте, но утверждал, что он не виноват, поскольку действовал по необходимости из-за "текущей климатической чрезвычайной ситуации".

Стокгольмский окружной суд хоть и признал мужчину виновным в неповиновении полиции, но отметил, что тот факт, что он действовал "с целью" остановить опасность для общества, означает, что он не должен быть наказан.

Как указывает AFP, в шведских окружных судах решения принимают судья совместно с народными заседателями (как правило, тремя), которые не имеют юридического образования. В этом деле решение не было единодушным.

Хотя прокуратура Стокгольма еще не решила, обжаловать ли приговор, практика аналогичных приговоров показывает, что их часто отменяют в высших инстанциях.

Напомним, в сентябре шведскую климатическую активистку Грету Тунберг во второй раз обвинили в неповиновении приказу полиции – менее чем через два месяца после того, как ее осудили и оштрафовали за такое же правонарушение.