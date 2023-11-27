От премьера Испании требуют объяснений из-за заявлений о готовности признать Палестину

Испанская правоцентристская Народная партия (PP) и ультраправая партия VOX обратились к премьер-министру Испании Педро Санчесу с просьбой объяснить готовность Мадрида в одностороннем порядке признать Палестинское государство и осудить нападения Израиля на гражданское население в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В минувшие выходные Санчес и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо посетили палестинские территории и Египет, где Санчес заявил, что "неизбирательное убийство невинных гражданских лиц, в том числе тысяч детей, является абсолютно неприемлемым".

"Мы ценим четкую и смелую позицию премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, который подтвердил свое неприятие разрушения Газы и убийства гражданских лиц, и премьер-министра Испании Педро Санчеса, который осудил неизбирательные убийства гражданских лиц в секторе, совершаемые государством-оккупантом, и указал на возможность того, что его страна в одностороннем порядке признает Палестинское государство, если ЕС не предпримет этого шага", – говорится в заявлении ХАМАС в ответ на эти заявления.

Но оппозиционные партии PP и VOX отреагировали на действия ХАМАС очень резко.

Благодарность ХАМАС Санчесу – это "полный позор для Испании и для Европы", заявил председатель VOX Сантьяго Абаскаль.

"Исполнители одного из самых жестоких, бесчеловечных и самых массовых терактов в истории человечества благодарят Санчеса за его позицию. ХАМАС присоединился к (террористической организации) ЭТА, которая также благодарит Санчеса, отдавая ему свои голоса (через баскскую сепаратистскую партию EH Bildu, которая поддерживает премьер-министра в парламенте. – Ред.). Санчес – это полный позор для Испании и Европы", – написал Абаскаль на странице в Twitter (X).

Заместитель секретаря PP по вопросам институциональных отношений Эстебан Гонсалес Понс потребовал объяснений относительно "дипломатической миссии Санчеса, представлявшего ЕС" в Газе и Египте, которая, по словам правой партии, закончилась "тем, что террористы (ХАМАС) поблагодарили его (премьер-министра Испании) за его дерзость".

И Санчес, и де Кроо выразили свою поддержку решению о двух государствах, которое, по их словам, нуждается в признании Палестины как государства.

"Настало время для международного сообщества, особенно европейских стран, принять решение о признании Палестинского государства", – прокомментировал Санчес во время визита на пограничный переход Рафах.

"Нам стоило бы сделать это вместе (в ЕС), но если этого не произойдет, Испания, конечно, будет принимать собственные решения", – подчеркнул глава испанского правительства.

В настоящее время Палестина признана как государство 136 странами, из которых лишь 11 являются членами ЕС: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

По словам вице-главы правительства и лидера партии Sumar Иоланды Диас, Испания "должна стать примером для всей Европы", признав Палестинское государство.

Признание Испанией Палестинского государства "было твердым обязательством в правительственном соглашении", и поэтому она призвала Санчеса перейти "от слов к делу".

Напомним, отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его дипломатами ухудшаются из-за публичной политики главы государства в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сталкивается с растущей враждебностью в мусульманском мире и за его пределами из-за обвинений в произраильской предвзятости и двойных стандартах в связи с войной в Газе.