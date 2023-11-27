Аэропорт Кишинева возобновил работу после сильного снегопада

Аэропорт Кишинева накануне вечером возобновил прием и отправку рейсов после снегопадов, а 27 ноября работает почти в нормальном режиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальной странице аэропорта в Facebook.

Днем 26 ноября, когда страну накрыл сильный снегопад, аэропорту пришлось отменить несколько рейсов и отложить еще несколько на неопределенное время.

В понедельник администрация сообщила, что с 21 часа в воскресенье удалось восстановить прием и отправку рейсов, а по состоянию на это время самолеты садятся и отправляются почти в обычном режиме, иногда с небольшими задержками.

Службы аэропорта обрабатывают взлетные полосы специальными растворами, чтобы гололед не мешал самолетам эффективно тормозить и маневрировать, и расчищают засыпанные снегом подходы от места прибытия самолетов к терминалам.

По состоянию на утро в Молдове из-за снега и ветра были обесточены более 160 населенных пунктов, днем их количество сократилось до 140. Отдельные дороги до сих пор закрыты для движения транспорта, для школьников 27 ноября сделали выходным.

Напомним, из-за непогоды Молдова ограничивала работу некоторых КПП на границе с Украиной и Румынией. В авариях на дороге погибли два человека.

В Болгарии из-за снегопада объявили чрезвычайное положение. Два человека погибли в ДТП и более 30 получили травмы.