Від ультраправих переможців виборів у Нідерландах пішов перемовник щодо коаліції
У Нідерландах представник переможниці виборів, ультраправої Партії свободи, для переговорів щодо формування коаліції раптово пішов у відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У п’ятницю Партія свободи Вілдерса визначила Гома ван Стріна перемовником для обговорення майбутніх варіантів коаліції з іншими партіями.
Однак він зазначив, що відмовляється від цих обов'язків через висунуті проти нього звинувачення у шахрайстві. Сам ван Стрін заперечує свою провину.
"Хвилювання, що виникли з цього приводу... не відповідають, на мій погляд, моїй поточній роботі", – йдеться у заяві політика.
Він додав, що вже поінформував Вілдерса і голову парламенту, що складає з себе повноваження перемовника.
У понеділок ван Стрін мав зустрітися з лідеркою Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, яка раніше відмовилась від участі у коаліції з ультраправими.
Сам Вілдерс розкритикував інші партії за небажання працювати з ним і пообіцяв, що врешті-решт "я буду прем'єр-міністром цієї прекрасної країни".
Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.
Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.
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