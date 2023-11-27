От ультраправых победителей выборов в Нидерландах ушел переговорщик по коалиции

В Нидерландах представитель победительницы выборов, ультраправой Партии свободы, для переговоров по формированию коалиции внезапно ушел в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В пятницу ультраправая Партия свободы Вилдерса определила Гома ван Стрина переговорщиком для обсуждения будущих вариантов коалиции с другими партиями.

Однако он отметил, что отказывается от этих обязанностей из-за выдвинутых против него обвинений в мошенничестве. Сам ван Стрин отрицает свою вину.

"Волнения, возникшие по этому поводу... не соответствуют в моих глазах моей текущей работе", – говорится в заявлении политика.

Он добавил, что уже проинформировал Вилдерса и председателя парламента, что слагает с себя полномочия переговорщика.

В понедельник ван Стрин должен был встретиться с лидером Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Ешильгёз-Зегериус, которая ранее отказалась от участия в коалиции с ультраправыми.

Сам Вилдерс раскритиковал другие партии за нежелание работать с ним и пообещал, что в конце концов будет "премьер-министром этой прекрасной страны".

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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