У Румунії через снігопад частково закриті дороги, місцями двометрові замети

У Румунії після сильного снігопаду, що накрив країну в неділю, досі залишаються перекритими 17 секцій доріг національного значення.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після снігопаду 26 листопада висота снігових заметів місцями сягала 2 метрів.

На ранок частково перекритими були 19 ділянок доріг національного значення на північному сході країни, до середини дня їхня кількість скоротилася до 17. У жудці Тульча через снігові закрили для руху всі дороги.

На низці ділянок обмежено проїзд вантажного транспорту вагою понад 3,5 тонни.

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Загалом від негоди постраждали 22 жудців (районів), без світла на ранок були 190 тисяч споживачів.

Рятувальні служби визволили із заметів 666 автівок, прибрали з дороги більш як пів тисячі повалених дерев і три стовпи ліній електропередачі. У деяких будинках довелося відкачувати воду з підвалів.

У чотирьох жудцях місцева влада оголосила 27 листопада вихідним для школярів.

Нагадаємо, у сусідній Болгарії через снігопад оголосили надзвичайний стан. Двоє осіб загинули у ДТП і понад 30 отримали травми.

Молдова через негоду обмежувала роботу деяких КПП на кордоні з Україною та Румунією, аеропорту Кишинева довелося скасовувати та відкладати рейси. В аваріях на дорозі загинули двоє людей.