В Румынии из-за снегопада частично закрыты дороги, местами двухметровые сугробы

В Румынии после сильного снегопада, накрывшего страну в воскресенье, до сих пор остаются перекрытыми 17 секций дорог национального значения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После снегопада 26 ноября высота снежных заносов местами достигала 2 метров.

На утро частично перекрытыми были 19 участков дорог национального значения на северо-востоке страны, к середине дня их количество сократилось до 17. В жудеце Тульча из-за снежных заносов закрыли для движения все дороги.

На ряде участков ограничен проезд грузового транспорта весом более 3,5 тонн.

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Всего от непогоды пострадали 22 жудецев (районов), без света на утро были 190 тысяч потребителей.

Спасательные службы освободили из сугробов 666 автомобилей, убрали с дороги более полутысячи поваленных деревьев и три столба линий электропередачи. В некоторых домах пришлось откачивать воду из подвалов.

В четырех жудецах местные власти объявили 27 ноября выходным для школьников.

Напомним, из-за непогоды Молдова ограничивала работу некоторых КПП на границе с Украиной и Румынией. В авариях на дороге погибли два человека.

В Болгарии из-за снегопада объявили чрезвычайное положение. Два человека погибли в ДТП и более 30 получили травмы.