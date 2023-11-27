У Молдові зросла кількість загиблих під час сильного снігопаду

У Молдові зросла до 4 кількість загиблих під час сильного снігопаду, який накрив країну у неділю.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В районі селища Каушани на півдні країни рятувальники знайшли у машині, яка застрягла в снігу, двох людей без ознак життя.

Повідомлення про те, що в застряглому автомобілі можуть бути люди, надійшло вранці у понеділок. Фахівці з’ясовують точні причини загибелі.

Раніше повідомляли, що складні умови на дорозі призвели до аварій в Оргіївському та в Ніспоренському районах, у цих ДТП загинули двоє людей.

У Румунії досі обмежений рух на дорогах, а в одному з районів перекриті для руху всі дороги. Тисячі споживачів залишаються без світла.

У сусідній Болгарії через снігопад оголосили надзвичайний стан. Двоє осіб загинули у ДТП і понад 30 отримали травми.