Німеччина допоможе Ізраїлю у відновленні кібуцу, що зазнав нападу ХАМАС

Німеччина оголосила, що надасть фінансову підтримку Ізраїлю у відновлення громади в кібуці Беері, зруйнованому ХАМАС під час його терористичних атак 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час відвідин до кібуцу Беері, який серед інших зазнав нападу ХАМАС, повідомляє DPA.

За його словами, наступного року Німеччина виділить 7 мільйонів євро на відновлення цього об'єкта.

Ці гроші будуть використані для фінансування відбудови культурного центру та місця зустрічей для людей похилого віку в кібуці, який розташований лише за декілька кілометрів від кордону з сектором Гази.

"Беері та багато інших кібуців заслуговують не тільки на те, щоб бути частиною ізраїльської історії, але, перш за все, на те, щоб бути частиною майбутнього Ізраїлю", – зазначив Штайнмаєр, додавши, що багато людей вже думають про повернення до кібуцу.

Кібуц Беері, співзасновниками якого були німецькі євреї, був майже повністю зруйнований в результаті нападу ХАМАС 7 жовтня. Понад 130 з приблизно 1300 мешканців було вбито і понад 50 викрадено. Вцілілих мешканців розмістили на узбережжі Мертвого моря.

Раніше повідомляли, що серед 13 заручників, яких відпустили бойовики ХАМАС у п’ятницю, є четверо громадян Німеччини.

Також відомо, що серед заручників є громадяни Румунії та громадяни Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.