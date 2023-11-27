Германия поможет Израилю в восстановлении кибуца, подвергшегося нападению ХАМАС

Германия объявила, что окажет финансовую поддержку Израилю в восстановлении общины в кибуце Беэри, разрушенном ХАМАС во время его террористических атак 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время посещения кибуца Беэри, который среди других подвергся нападению ХАМАС, сообщает DPA.

По его словам, в следующем году Германия выделит 7 миллионов евро на восстановление этого объекта.

Эти деньги будут использованы для финансирования восстановления культурного центра и места встреч для пожилых людей в кибуце, который находится всего в нескольких километрах от границы с Газой.

"Беэри и многие другие кибуцы заслуживают не только того, чтобы быть частью израильской истории, но, прежде всего, на то, чтобы быть частью будущего Израиля", – отметил Штайнмайер, добавив, что многие люди уже думают о возвращении в кибуц.

Кибуц Беэри, соучредителями которого были немецкие евреи, был почти полностью разрушен в результате нападения ХАМАС 7 октября. Более 130 из примерно 1300 жителей были убиты и более 50 похищены. Уцелевших жителей разместили на побережье Мертвого моря.

Ранее сообщалось, что среди 13 заложников, которых отпустили боевики ХАМАС в пятницу, есть четверо граждан Германии.

Также известно, что среди заложников есть граждане Румынии и граждане Польши.

Напомним, на прошлой неделе правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.