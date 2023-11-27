ЗМІ: ОП відрядив делегацію до США, щоб налагодити контакти з республіканцями

Офіс президента організував відрядження кількох груп депутатів, урядовців, ветеранів і дітей до Сполучених Штатів для просування підтримки України на місцях, а також вибудовування контактів із республіканцями в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомило видання NV із посиланням на американські й українські джерела, а також підтвердив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За даними NV, поїздки української делегації у США куруватиме посол Оксана Маркарова, а охоплять вони передусім штати, де виборці частіше голосують за Республіканську партію.

Делегація "проводитиме інформаційну роботу щодо того, що відбувається в Україні, буде адвокатувати питання виділення додаткової допомоги Україні, розгляд якої наразі фактично застряг в Конгресі", пише видання з посиланням на українського співрозмовника.

Джерело в оточенні одного з конгресменів від Республіканської партії розповіло NV, що від українців очікують "стратегію того, що буде робити далі Україна, план військових дій, і, звичайно, об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом".

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк підтвердив дані NV і уточнив, що в кожен округ або штат окремих конгресменів-республіканців приїдуть два українські депутати. "Хто саме їде – обирали теж в ОП", – додав він.

Раніше цього місяця США відвідала офіційна українська делегація на чолі з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, яка обговорювала з американськими візаві події на фронті, посилення санкційного тиску на Росію і вироблення механізму використання заморожених російських активів для відбудови України.