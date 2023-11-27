СМИ: ОП отправил делегацию в США, чтобы наладить контакты с республиканцами

Офис президента организовал командировку нескольких групп депутатов, чиновников, ветеранов и детей в Соединенные Штаты для продвижения поддержки Украины на местах, а также выстраивания контактов с республиканцами в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщило издание NV со ссылкой на американские и украинские источники, а также подтвердил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По данным NV, поездки украинской делегации в США будет курировать посол Оксана Маркарова, а охватят они прежде всего штаты, где избиратели чаще голосуют за Республиканскую партию.

Делегация "будет проводить информационную работу относительно того, что происходит в Украине, будет адвокатировать вопрос выделения дополнительной помощи Украине, рассмотрение которой сейчас фактически застряло в Конгрессе", пишет издание со ссылкой на украинского собеседника.

Источник в окружении одного из конгрессменов от Республиканской партии рассказал NV, что от украинцев ожидают "стратегию того, что будет делать дальше Украина, план военных действий, и, конечно, объединенный понятный план между политическим и военным руководством".

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил данные NV и уточнил, что в каждый округ или штат отдельных конгрессменов-республиканцев приедут два украинских депутата. "Кто именно едет – выбирали тоже в ОП", – добавил он.

Ранее в этом месяце США посетила официальная украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко, которая обсуждала с американскими визави события на фронте, усиление санкционного давления на Россию и выработку механизма использования замороженных российских активов для восстановления Украины.