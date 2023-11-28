Словацька влада взялась за розслідувачів у справі проти політика з партії Фіцо

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що поліцейським, які проводили розслідування щодо нинішнього депутата від партії влади Smer Тібора Гашпара, не слід було надавати статус викривачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Одним з перших кроків на посаді Шутай Ешток відсторонив від роботи групу з шести поліцейських, які розслідували справи колишнього шефа словацької поліції і нинішнього депутата від Smer Тібора Гашпара, а також олігархів, пов'язаних зі Smer, Міхала Сухоби і Норберта Бодора.

Тепер він подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що їхній статус викривачів був наданий всупереч закону.

"Необхідно розслідувати умови, за яких ці розслідувачі потрапили під захист Словацької спеціальної прокуратури. Я розумію, що порядок денний Управління захисту викривачів є новим. Але і в цьому випадку необхідно суворо дотримуватися закону", – сказав Шутай Ешток про орган, створений за часів попереднього уряду Smer.

Згідно зі словацьким законодавством, статус викривача захищає його від втрати роботи без згоди Управління захисту викривачів. Словацькі суди негайно почали розглядати дії міністра і вже вирішили, що два слідчі були відсторонені від роботи незаконно і повинні повернутися до роботи. За свою поведінку міністерству загрожує штраф у розмірі до 700 тисяч євро.

Шутай Ешток стверджує, що відсторонив слідчих, оскільки їм загрожують кримінальні звинувачення. Однак словацький суд ще два роки тому вказав, що звинувачення проти них є необґрунтованими. Крім того, згідно з останніми висновками Генеральної прокуратури Словаччини, їхню справу вів слідчий, який не був неупередженим.

Тим не менш, частина словацької громадськості підтримує слідчих, оскільки збір коштів, присвячений їм, зібрав понад 100 тисяч євро всього за три тижні.

"Давайте допоможемо слідчим пережити цей психологічно складний період після незаконного відсторонення від роботи, запропонувавши їм фінансову підтримку. Отримані гроші покриють їхні витрати на проживання та щомісячні витрати", – йдеться в описі збору коштів.

Тим часом через свої дії протягом першого місяця перебування на посаді, міністру внутрішніх справ загрожує вотум недовіри, ініційований представниками словацької опозиції. Однак шанси на те, що це голосування буде успішним, дуже низькі.

Словацький парламент минулого тижня висловив довіру уряду Роберта Фіцо, який вже вчетверте очолив кабінет.

Як повідомлялось, після парламентських виборів у Словаччині 30 жовтня сформувався уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил. Він пообіцяв не надавати військову допомогу Україні, хоч пообіцяв не втручатись у приватні контракти й продовжити гуманітарну підтримку.

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