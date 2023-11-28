Словацкие власти взялись за расследователей по делу против политика из партии Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток подал уголовную жалобу, утверждая, что полицейским, которые проводили расследование в отношении нынешнего депутата от партии власти Smer Тибора Гашпара, не следовало предоставлять статус обличителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В качестве одного из первых шагов на посту Шутай Эшток отстранил от работы группу из шести полицейских, которые расследовали дела бывшего шефа словацкой полиции и нынешнего депутата от Smer Тибора Гашпара, а также олигархов, связанных со Smer, Михала Сухобы и Норберта Бодора.

Теперь он подал уголовную жалобу, утверждая, что их статус обличителей был предоставлен вопреки закону.

"Необходимо расследовать условия, при которых эти расследователи попали под защиту Словацкой специальной прокуратуры. Я понимаю, что повестка дня Управления защиты обличителей – новая. Но и в этом случае необходимо строго соблюдать закон", – сказал Шутай Эшток об органе, созданном во времена предыдущего правительства Smer.

Согласно словацкому законодательству, статус обличителя защищает его от потери работы без согласия Управления защиты обличителей. Словацкие суды немедленно начали рассматривать действия министра и уже решили, что два следователя были отстранены от работы незаконно и должны вернуться к работе. За свое поведение министерству грозит штраф в размере до 700 тысяч евро.

Шутай Эшток утверждает, что отстранил следователей, поскольку им грозят уголовные обвинения. Однако словацкий суд еще два года назад указал, что обвинения против них необоснованны. Кроме того, согласно последним выводам Генеральной прокуратуры Словакии, их дело вел следователь, который не был беспристрастным.

Тем не менее, часть словацкой общественности поддерживает следователей, поскольку сбор средств, посвященный им, собрал более 100 тысяч евро всего за три недели.

"Давайте поможем следователям пережить этот психологически сложный период после незаконного отстранения от работы, предложив им финансовую поддержку. Полученные деньги покроют их расходы на проживание и ежемесячные расходы", – говорится в описании сбора средств.

Между тем из-за своих действий в течение первого месяца пребывания в должности, министру внутренних дел грозит вотум недоверия, инициированный представителями словацкой оппозиции. Однако шансы на то, что это голосование будет успешным, очень низкие.

Словацкий парламент на прошлой неделе выразил доверие правительству Роберта Фицо, который уже в четвертый раз возглавил кабинет.

Как сообщалось, после парламентских выборов в Словакии 30 октября сформировалось правительство из евроскептических и антиукраинских сил. Оно пообещало не оказывать военную помощь Украине, хотя пообещало не вмешиваться в частные контракты и продолжить гуманитарную поддержку.

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