Переговори про формування нової коаліції в Нідерландах мають розпочатися у вівторок після того, як ультраправі переможці виборів призначили ексміністра уряду Рональда Пластерка новим перемовником.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Призначення колишнього міністра від лейбористів (PvdA) для вивчення можливостей формування коаліції відбулося після хаотичного тижня, коли консервативна партія VVD прем'єра Марка Рютте, який йде у відставку, виключила можливість приєднання до уряду ультраправих.

Пластерк був міністром внутрішніх справ та освіти від лейбористів у 2007-2017 роках, але в останні роки перетворився на одного з найзапекліших критиків партії як колумніст видання De Telegraaf, що орієнтується на правих.

У своїй останній колонці Пластерк заявив, що формування уряду має бути відносно легким, оскільки виборці чітко дали зрозуміти, що хочуть мати правий уряд, що включав би Партію свободи Вілдерса (PVV), VVD та центристську новоутворену партію NSC.

Очікують, що Пластерк представить свої висновки 5 грудня, після чого партії, які вважаються найбільш життєздатною коаліцією, розпочнуть переговори щодо урядової угоди.

Напередодні представник ультраправої Партії свободи для переговорів щодо формування коаліції раптово пішов у відставку.

У понеділок він мав зустрітися з лідеркою Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, яка раніше відмовилась від участі у коаліції з ультраправими.

Водночас лідер NSC Пітер Омцігт під час передвиборчої кампанії підкреслював, що співпраця з ультраправими буде складною, оскільки, за його словами, крайні позиції Вілдерса, включаючи прагнення до повної заборони мечетей та Корану в Нідерландах, порушать конституційний захист свободи віросповідання в Нідерландах.

Альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA), який посів друге місце на виборах, виключив будь-яку співпрацю з Вілдерсом.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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