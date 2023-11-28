Ультраправые Нидерландов перезапускают переговоры о коалиции после смены переговорщика

Переговоры о формировании новой коалиции в Нидерландах должны начаться во вторник после того, как ультраправые победители выборов назначили экс-министра правительства Рональда Пластерка новым переговорщиком.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Назначение бывшего министра от лейбористов (PvdA) для изучения возможностей формирования коалиции произошло после хаотичной недели, когда консервативная партия VVD премьера Марка Рютте, который уходит в отставку, исключила возможность присоединения к правительству ультраправых.

Пластерк был министром внутренних дел и образования от лейбористов в 2007-2017 годах, но в последние годы превратился в одного из самых яростных критиков партии как колумнист издания De Telegraaf, ориентирующегося на правых.

В своей последней колонке Пластерк заявил, что формирование правительства должно быть относительно легким, поскольку избиратели четко дали понять, что хотят иметь правое правительство, которое включало бы Партию свободы Вилдерса (PVV), VVD и центристскую новообразованную партию NSC.

Ожидается, что Пластерк представит свои выводы 5 декабря, после чего партии, которые считаются наиболее жизнеспособной коалицией, начнут переговоры по правительственному соглашению.

Накануне представитель ультраправой Партии свободы для переговоров по формированию коалиции внезапно ушел в отставку.

В понедельник он должен был встретиться с лидером Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Ешильгёз-Зегериус, которая ранее отказалась от участия в коалиции с ультраправыми.

В то же время лидер NSC Питер Омцигт во время предвыборной кампании подчеркивал, что сотрудничество с ультраправыми будет сложным, поскольку, по его словам, крайние позиции Вилдерса, включая стремление к полному запрету мечетей и Корана в Нидерландах, нарушат конституционную защиту свободы вероисповедания в Нидерландах.

Альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA), занявший второе место на выборах, исключил любое сотрудничество с Вилдерсом.

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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