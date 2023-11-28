Молдованин, який малював зірки Давида в Парижі, раніше брав участь у проросійських акціях

Молдовська поліція встановила особу чоловіка, якого у Парижі затримали за малювання зірок Давида на фасадах будівель – з’ясувалось, що він брав участь в акціях нині забороненої проросійської партії "Шор".

Про це у вівторок повідомив генеральний інспекторат поліції Молдови, пише "Європейська правда".

"Поліція Молдови встановила, що це та сама людина, яка раніше була залучена до хуліганства і дестабілізації ситуації на замовлення злочинної групи "Шор". Причому цю людину використовували для дестабілізації ситуації в Молдові", – розповіли в поліції Молдови.

Там уточнили, що акція "була спробою очорнити імідж Молдови" за допомогою тієї ж злочинної групи "Шор", і додали, що продовжують розслідування справи.

На початку листопада в Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі малювали зірки Давида на фасадах будівель. Під вартою вони стверджували, що зробити це їм доручив росіянин, причому за чималу суму грошей.

За розпорядженням французької прокуратури молдован доставили в ізолятор, а потім в центр тимчасового утримання, де вони очікують на депортацію. Пара, ймовірно, перебувала в країні нелегально. За злочин їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі й штраф у 30 тисяч євро.

Влада Франції встановила, що замовником акцій міг стати проросійський політичний активіст із Молдови. Пізніше стало відомо, що це – молдавський бізнесмен Анатолій Призенко. Він заявив ЗМІ, що мав на меті "надихнути і підтримати євреїв Європи" в контексті нападу ХАМАС.