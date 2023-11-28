Молдаванин, который рисовал звезды Давида в Париже, ранее участвовал в пророссийских акциях

Молдавская полиция установила личность мужчины, которого в Париже задержали за рисование звезд Давида на фасадах зданий – выяснилось, что он участвовал в акциях ныне запрещенной пророссийской партии "Шор".

Об этом во вторник сообщил генеральный инспекторат полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

"Полиция Молдовы установила, что это тот же человек, который ранее был привлечен к хулиганству и дестабилизации ситуации по заказу преступной группы "Шор". Причем этого человека использовали для дестабилизации ситуации в Молдове", – рассказали в полиции Молдовы.

Там уточнили, что акция "была попыткой очернить имидж Молдовы" с помощью той же преступной группы "Шор", и добавили, что продолжают расследование дела.

В начале ноября в Париже поймали молдавскую пару, мужчину и женщину около 30 лет, которые посреди ночи рисовали звезды Давида на фасадах зданий. Под стражей они утверждали, что сделать это им поручил россиянин, причем за немалую сумму денег.

По распоряжению французской прокуратуры молдаван доставили в изолятор, а затем в центр временного содержания, где они ожидают депортации. Пара, вероятно, находилась в стране нелегально. За преступление им грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в 30 тысяч евро.

Власти Франции установили, что заказчиком акций мог стать пророссийский политический активист из Молдовы. Позже стало известно, что это – молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Он заявил СМИ, что имел целью "вдохновить и поддержать евреев Европы" в контексте нападения ХАМАС.