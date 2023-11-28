СМИ: США просят Израиль избегать перемещения гражданского населения на юге Газы
Соединенные Штаты призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.
Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили высокопоставленные представители Белого дома.
В то время как Израиль начинает направлять свои усилия на юг Газы, чтобы продолжить борьбу с боевиками ХАМАС после паузы в освобождении заложников, американские чиновники заявили, что они обсуждали с израильтянами необходимость усиления безопасности на юге, где сейчас проживает около 2 миллионов человек.
"Нельзя допустить, чтобы на юге повторились такие масштабы перемещения, которые произошли на севере... Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки", – заявил агентству один из чиновников.
Чиновник сказал, что наступление на юге нужно "отвести" от электроснабжения, водоснабжения, гуманитарных объектов и больниц.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен вернется на этой неделе на Ближний Восток, поскольку Соединенные Штаты надеются найти способ продлить режим прекращения огня в Газе и освободить больше заложников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газы, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.
Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.