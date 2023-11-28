Глава МИД Швеции услышал от турецкого коллеги возможные сроки вступления страны в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом снова упомянул о "нескольких неделях" как ориентировочном сроке вступления его страны в Североатлантический Альянс.

Слова Бильстрёма приводит шведское информагентство TT, сообщает "Европейская правда".

Глава шведского МИД во вторник участвовал во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, где переговоров с турецким визави Хаканом Фиданом.

"Он сказал, что надеется, что Швеция сможет стать членом Альянса в течение нескольких недель", – сказал Бильстрьом, отказавшись уточнять, о каком именно сроке может идти речь.

Министр, однако, сказал, что с Фиданом не говорил о повестке дня турецкого парламента (где подвисла ратификация вступления Швеции в НАТО) или о необходимости США разрешить продажу истребителей F-16 Турции.

"Но то, что министр иностранных дел Турции выразил это мнение, что он надеется, что это будет сделано в течение следующих нескольких недель, конечно, является сигналом, который мы приветствуем. Но еще предстоит выяснить, будет ли это на самом деле так", – добавил он.

Бильстрем также виделся с венгерским коллегой Петером Сийярто, и тот, по его словам, заверил, что Венгрия не будет последней, кто ратифицирует вступление Швеции.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября. Но этим планам, похоже, не суждено было осуществиться: комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности по вопросу".