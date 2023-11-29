Алієв заявив Блінкену про загрозу відносинам США та Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що нещодавні дії США щодо підтримки Вірменії поставили під загрозу американо-азербайджанські зв'язки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у адміністрації азербайджанського президента після телефонної розмови Блінкена з Алієвим.

Алієв, згідно з повідомленням, зазначив у бесіді, що "останні заяви і дії США завдали серйозної шкоди азербайджано-американським відносинам".

У заяві за підсумками розмови йдеться, що Баку взяв до уваги коментарі помічника держсекретаря Джеймса О'Брайена під час слухань у Конгресі про те, що після азербайджанської операції у Нагірному Карабаху "немає жодних шансів на те, що справи з Азербайджаном підуть, як завжди".

Також сказано, що Алієв і Блінкен домовилися в інтересах нормалізації відносин, що О'Брайен відвідає Баку, а Вашингтон скасує заборону на відвідування США для азербайджанських топ-посадовців.

Напередодні Блінкен поговорив також із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

У Держдепі зазначили, що Блінкен обговорив з Алієвим та з Пашиняном можливість мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.

Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.