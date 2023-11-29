Алиев заявил Блинкену об угрозе отношениям США и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что недавние действия США по поддержке Армении поставили под угрозу американо-азербайджанские связи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные официального Баку.

Соответствующее мнение Алиев высказал в недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, "последние заявления и действия США нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям".

В заявлении по итогам разговора говорится, что Баку принял во внимание комментарии помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена во время слушаний в Конгрессе о том, что после азербайджанской операции в Нагорном Карабахе "нет никаких шансов на то, что дела с Азербайджаном пойдут, как обычно".

Также сказано, что Алиев и Блинкен договорились в интересах нормализации отношений, что О'Брайен посетит Баку, а Вашингтон отменит запрет на посещение США азербайджанским высокопоставленным чиновникам.

Накануне Блинкен поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым. В Госдепе отметили, что Блинкен обсудил с обоими лидерами возможность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США 1 России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.

Азербайджан, который имеет тесные связи с Турцией, в последние месяцы неоднократно отказывался от мирных переговоров при посредничестве США и ЕС, которых обвинял в проармянской предвзятости.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян говорил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.