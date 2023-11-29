У Держдепі відповіли, чи планують зустріч Блінкена і Лаврова у Північній Македонії

У Держдепі США прокоментували візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Північної Македонії для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ і розповіли, чи планують його зустріч з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим.

Як пише "Європейська правда", про це розповів представник Держдепартаменту США, повідомляє "Голос Америки".

Відповідаючи на питання про можливість будь-якої зустрічі між Блінкеном і Лавровим, високопосадовець відповів: "Ми цього не очікуємо".

Представник американського зовнішньополітичного відомства також прокоментував бойкот зустрічі у Скоп'є главами МЗС України, Латвії, Естонії та Литви.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення, варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", – сказав він.

На питання, з яким повідомленням Ентоні Блінкен їде на це засідання, представник Держдепу сказав: "Держсекретар США збирається бути там на знак солідарності з північномакедонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ", – зазначив дипломат.

Раніше стало відомо, що Ентоні Блінкен відвідає Північну Македонію для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ, на якій також буде присутній російський міністр Лавров.