В Госдепе ответили, планируют ли встречу Блинкена и Лаврова в Северной Македонии

В Госдепе США прокомментировали визит госсекретаря Энтони Блинкена в Северную Македонию для участия в министерской встрече ОБСЕ и рассказали, планируется ли его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал представитель Госдепартамента США, сообщает "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о возможности какой-либо встречи между Блинкеном и Лавровым, чиновник ответил: "Мы этого не ожидаем".

Представитель американского внешнеполитического ведомства также прокомментировал бойкот встречи в Скопье главами МИД Украины, Латвии, Эстонии и Литвы.

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ, и поэтому собираемся посетить его", – сказал он.

На вопрос, с каким сообщением Энтони Блинкен едет на это заседание, представитель Госдепа сказал: "Госсекретарь США собирается быть там в знак солидарности с северомакедонцами, у которых был трудный год и которые проделали замечательную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ", – отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен посетит Северную Македонию для участия в министерской встрече ОБСЕ, на которой также будет присутствовать российский министр Лавров.