У берегов Японии разбился военный самолет США с восемью членами экипажа

Американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Береговая охрана заявила, что направила патрульные катера и самолеты в район авиакатастрофы у острова Якусима.

По словам представителя местного рыболовецкого сообщества, рыбацкие лодки, которые находились в этом районе, обнаружили трех человек в окружающих водах. Однако об их состоянии ничего не сообщается.

Американские силы в регионе все еще собирают информацию об инциденте.

Очевидцы авиакатастрофы рассказали, что у самолета горел левый двигатель, когда он падал.

Напомним, в сентябре американский пилот катапультировался из современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез.

Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности поблизости от Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.