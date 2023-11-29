В Єврокомісії назвали неприйнятною блокаду польсько-українського кордону

В Єврокомісії заявили, що Україна та Євросоюз не можуть бути заручниками польських далекобійників, які блокують польсько-український кордон.

Як пише "Європейська правда", про це заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, повідомляє Reuters.

За її словами, ця ситуація є "неприйнятною". Вона додала, що Єврокомісія залишає за собою право втрутитися, щоб забезпечити дотримання правил та законів.

"У пошуку рішення немає добросовісності... і майже повна відсутність залучення польської влади... яка повинна забезпечувати дотримання законів на кордоні", – зазначила Велян.

"Хоча я підтримую право людей на протест, не можна брати в заручники весь Євросоюз, не кажучи вже про Україну, яка зараз перебуває у стані війни", – резюмувала єврокомісарка.

Раніше повідомляли, що Рада ЄС на рівні міністрів транспорту обговорить ситуацію з блокуванням прикордонних переходів на кордоні Польщі з Україною.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.