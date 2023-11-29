Розвідка Франції: Протести ультраправих спровоковані заворушеннями в Ірландії - ЗМІ

Нічні протести ультраправих, які протягом останніх кількох днів спалахнули по всій Франції після вбивства підлітка, були спровоковані заворушеннями в ірландському Дубліні минулого тижня, вважають у французькій розвідці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у французької розвідки та повідомлення ультраправих у Telegram.

За словами джерел у розвідці, заворушення в Дубліні 23 листопада, очолені ультраправими групами після нападу з ножем на маленьких дітей, стали "спусковим гачком" для такої сильної реакції у Франції.

У спецслужбах зазначили, що серед ультраправих активістів, які скандували: "Іслам геть з Європи", було бажання бути "не гіршими за ірландців".

Французькі спецслужби ідентифікували близько 3 тисяч агресивних ультраправих демонстрантів. Це число було стабільним протягом останніх кількох років, але національна координація демонстрантів, яку спостерігали в суботу, є новим явищем, вказало джерело в розвідці.

У повідомленнях, надісланих у французьких ультраправих Telegram-групах, які бачили в Reuters, поширювалися відеозаписи дублінських заворушень, підкреслювалося алжирське походження нападника та віталася реакція ірландських ультраправих.

Ультраправі політики представили вбивство підлітка на ім'я Томас у південно-східному селі Креполь як напад на Францію і на те, що Франція представляє, оскільки свідки стверджують, що нападники були арабського походження.

За останні кілька днів французька влада заарештувала більше десятка учасників маршу, а міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що має намір ліквідувати три ультраправі та неонацистські групи.

"Франція уникла сценарію, подібного до ірландського, тому що вона була твердою. Франція уникла міні-громадянської війни", – сказав він в інтерв'ю радіостанції France Inter.

Як повідомили правоохоронці, близько 20 осіб були взяті під варту під час суботнього маршу в Роман-сюр-Ізер, шість з них засудили в понеділок до тюремного ув'язнення на термін від 6 до 10 місяців. Крім того, вісім осіб було заарештовано в Ліоні.

Нагадаємо, після нападу з ножем біля дитячого навчального закладу у четвер на кількох вулицях у центрі Дубліна спалахнули безлади зі сутичками між натовпом і поліцією. Внаслідок заворушень згоріли десятки автомобілів, бунтівники розграбували 13 магазинів. Поліція затримала 34 учасників заворушень.

Очільник уряду Ірландії Лео Варадкар побоюється повторення подій.