Разведка Франции: Протесты ультраправых спровоцированы беспорядками в Ирландии - СМИ

Ночные протесты ультраправых, которые в течение последних нескольких дней вспыхнули по всей Франции после убийства подростка, были спровоцированы беспорядками в ирландском Дублине на прошлой неделе, считают во французской разведке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской разведке и сообщения ультраправых в Telegram.

По словам источников в разведке, беспорядки в Дублине 23 ноября, возглавленные ультраправыми группами после нападения с ножом на маленьких детей, стали "спусковым крючком" для такой сильной реакции во Франции.

В спецслужбах отметили, что среди ультраправых активистов, которые скандировали: "Ислам вон из Европы", было желание быть "не хуже ирландцев".

Французские спецслужбы идентифицировали около 3 тысяч агрессивных ультраправых демонстрантов. Это число было стабильным в течение последних нескольких лет, но национальная координация демонстрантов, которую наблюдали в субботу, является новым явлением, указал источник в разведке.

В сообщениях, отправленных во французских ультраправых Telegram-группах, которые видели в Reuters, распространялись видеозаписи дублинских беспорядков, подчеркивалось алжирское происхождение нападавшего и приветствовалась реакция ирландских ультраправых.

Ультраправые политики представили убийство подростка по имени Томас в юго-восточной деревне Креполь как нападение на Францию и на то, что Франция представляет, поскольку свидетели утверждают, что нападавшие были арабского происхождения.

За последние несколько дней французские власти арестовали более десятка участников марша, а министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что намерен ликвидировать три ультраправые и неонацистские группы.

"Франция избежала сценария, подобного ирландскому, потому что она была твердой. Франция избежала мини-гражданской войны", – сказал он в интервью радиостанции France Inter.

Как сообщили правоохранители, около 20 человек были взяты под стражу во время субботнего марша в Роман-сюр-Изер, шесть из них приговорили в понедельник к тюремному заключению на срок от 6 до 10 месяцев. Кроме того, восемь человек были арестованы в Лионе.

Напомним, после нападения с ножом возле детского учебного заведения в четверг на нескольких улицах в центре Дублина вспыхнули беспорядки со столкновениями между толпой и полицией. В результате беспорядков сгорели десятки автомобилей, мятежники разграбили 13 магазинов. Полиция задержала 34 участников беспорядков.

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар опасается повторения событий.