Финского водителя в Эстонии оштрафовали за георгиевскую ленточку

На пограничном переходе в эстонской Нарве во вторник, 28 ноября, выписали штраф водителю за георгиевскую ленту, висевшую на зеркале автомобиля с финскими номерами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил, что пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу автомобиля с финскими номерами, который прибыл на пограничный пункт в Нарве.

Водителю указали, что в Эстонии такие символы российской агрессии запрещены, и оштрафовали его на 400 евро.

Отмечается, что мужчина отдал георгиевскую ленту и продолжил свой путь в Россию.

Напомним, что еще в прошлом году в Эстонии вступил в силу закон о запрете использования в общественном пространстве символики, которая обозначает одобрение войны России против Украины.

С тех пор эстонские СМИ время от времени сообщают о подобных инцидентах. К примеру, ранее в этом месяце оштрафовали гражданина РФ, который въезжал в Эстонию на своем авто с георгиевской лентой.