Польша присоединилась к бойкоту встречи ОБСЕ, куда пустили Лаврова

Польша не будет участвовать в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии на этой неделе из-за приглашения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом журналистам в среду сказал польский министр иностранных дел Шимон Шиньковский вель Сенк, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Шиньковского вель Сенка, он не будет участвовать в заседании ОБСЕ и не отправит в столицу Северной Македонии ни одного из своих заместителей.

"Мы просто не можем игнорировать тот факт, что российский министр иностранных дел будет присутствовать за столом организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе", – пояснил он.

Назвав присутствие Лаврова "неприемлемым", Шиньковский вель Сенк добавил, что Польша разделяет взгляд стран Балтии, которые ранее объявили, что пропустят заседание ОБСЕ.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

По словам Кулебы, еще несколько коллег подтвердили ему, что не будут участвовать в заседании в Скопье.

Некоторые государства приняли другое решение. Например, Болгария открыла небо для самолета с Лавровым.