Грецький острів Евбея сколихнув землетрус магнітудою 5,2, який відчувався в Афінах

На грецькому острові Евбея, розташованому на північний схід від Афін, стався землетрус попередньою магнітудою 5,2 бала.

Про це повідомляє Афінський геодинамічний інститут, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Наразі не надходило повідомлень про постраждалих або руйнування внаслідок землетрусу, хоча він відчувався в грецькій столиці.

За даними Афінського геодинамічного інституту, землетрус стався о 8.26 ранку з епіцентром за 6 кілометрів на схід від міста Прокопі.

Глибина підземних поштовхів оцінюється в 14,2 кілометра.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що на південному заході Ісландії за останні дні фіксують тисячі дрібних землетрусів, що може сигналізувати про наближення нового виверження вулкана у цьому районі.

Раніше цього року на півдні Ісландії вивергався невеликий вулкан Litli-Hrútur ("Маленький баранець"), а навесні 2021 року у цьому ж районі сталося виверження вулкана Фаградальсф’ятль. Обидва стали магнітами для туристів.