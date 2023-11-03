Греческий остров Эвбея всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2, которое ощущалось в Афинах

На греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин, произошло землетрясение предварительной магнитудой 5,2 балла.

Об этом сообщает Афинский геодинамический институт, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пока не поступало сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения, хотя оно ощущалось в греческой столице.

По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло в 8.26 утра с эпицентром в 6 километрах к востоку от города Прокопи.

Глубина подземных толчков оценивается в 14,2 километра.

В конце октября сообщалось, что на юго-западе Исландии за последние дни фиксируют тысячи мелких землетрясений, что может сигнализировать о приближении нового извержения вулкана в этом районе.

Напомним, ранее в этом году на юге Исландии извергался небольшой вулкан Litli-Hrútur ("Маленький барашек"), а весной 2021 года в этом же районе произошло извержение вулкана Фаградальсфьятль. Оба стали магнитами для туристов.