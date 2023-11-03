От мощного шторма во Франции пострадали полсотни человек, сотни тысяч до сих пор без света

В результате шторма "Сиаран" на северо-западе Франции пострадали в целом полсотни человек, сотни тысяч до сих пор без света, а железная дорога пока не возобновила работу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Премьер Элизабет Борн подтвердила, что в результате стихийного бедствия два человека погибли и еще 47 получили травмы, преимущественно в результате падения деревьев.

#NosInterventions 🧑‍🚒 Après le passage de la tempête #Ciaran, les opérations se poursuivent pour les acteurs de la Sécurité civile.

👉 Depuis mercredi soir, plus de 10 000 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés. pic.twitter.com/a4UQp4bhP6 November 3, 2023

На утро пятницы без света оставались более 520 тысяч домохозяйств, из них 200 тысяч – в департаменте Финистер в Бретани, который шторм затронул с наиболее разрушительной силой.

На северо-западе пока не курсируют скоростные поезда TGV и региональные поезда.

Президент Эмманюэль Макрон планирует в пятницу приехать в Бретань как наиболее пострадавший регион, чтобы продемонстрировать свою солидарность со спасателями и местными жителями.

В субботу с Атлантики придет следующий циклон, названный Домингос, однако его сила будет менее разрушительной, чем шторма "Сиаран".

Как сообщалось, погибшие есть также в Нидерландах и Бельгии.

Тем временем в Италии после сильных ливней на севере страны пять человек погибли и еще несколько пропали без вести.