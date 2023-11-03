Глава МИД Германии рассказала, как хочет помирить Армению и Азербайджан

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан и Армению к примирению.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила перед началом своего двухдневного визита в Армению и Азербайджан, сообщает DW.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Германия и Европа хотят вместе со странами Южного Кавказа работать над созданием региона, который "преодолеет тени прошлого и будет формировать интересы будущего для людей".

Она подчеркнула, что конфликт в Нагорном Карабахе нанес огромные раны обеим сторонам, впрочем, считает дипломат, в долгосрочной перспективе они могут затянуться.

"Сейчас важно, чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, перебороли себя и встали на путь взаимного доверия", – отметила Бербок.

Министр указала, что Германия и ЕС готовы поддержать Азербайджан и Армению конкретными инициативами, одна из которых – запланированная прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы Евросоюза Global Gateway.

Глава МИД добавила, что участие в этом проекте, который предусматривает инвестиции в объеме до 300 млрд евро в инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой, могло бы сблизить Ереван и Баку друг с другом, а также с Европой.

Одной из целей инициативы Global Gateway является усиление глобального влияния ЕС. Почти половину общей суммы в 45 млрд евро на прокладку глубоководного кабеля, о котором говорила Бербок, готов взять на себя Европейский инвестиционный банк.

Ранее сообщалось, что Бербок отправится в Армению и Азербайджан на фоне конфликта вокруг региона Нагорного Карабаха, чтобы поспособствовать нормализации отношений между странами.

Целью визита министра на Южный Кавказ является "всеобъемлющее мирное решение, чтобы армяне и азербайджанцы могли жить в мире и безопасности в пределах своих государственных границ".

Сначала министр посетит Ереван, где проведет политические переговоры с армянским коллегой, а также посетит гражданскую мониторинговую миссию ЕС и армянский центр приема людей, бежавших из Нагорного Карабаха.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.