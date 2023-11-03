У Вірменії відповіли РФ на претензії з приводу участі у зустрічі щодо української «Формули миру»

Заступник глави МЗС Вірменії Паруйр Ованесян прокоментував невдоволення Росією участю Єревана в саміті щодо української "Формули миру", який пройшов на Мальті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.am.

За його словами, РФ невірно кваліфікувала зустріч між секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном та главою офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком на Мальті.

"Ця платформа – майданчик для секретарів рад безпеки. Я б не сказав, що це було присвячено питанню України, там був ширший порядок денний. Думаю, що така кваліфікація не відповідає дійсності", – зазначив Ованесян.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва розглядає участь Вірменії в саміті щодо української "формули миру" на Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

Нагадаємо, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь особисто або дистанційно представники 66 країн – на понад 20 більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. У зустрічі вперше взяла участь Вірменія, проте не взяв участь Китай.

У вересні цього року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

до зустрічі секретаря Радбезу з Єрмаком