В Армении ответили РФ на претензии по поводу участия во встрече по украинской "Формуле мира"

Заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян прокомментировал недовольство Россией участия Еревана в саммите по украинской "формуле мира", которая прошла на Мальте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает News.am.

По его словам, РФ неверно квалифицировала встречу между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком на Мальте.

"Эта платформа – площадка для секретарей советов безопасности. Я бы не сказал, что это было посвящено вопросу Украины, там была более широкая повестка. Думаю, что такая квалификация не соответствует действительности", – отметил Ованнисян.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает участие Армении в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Напомним, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

Позже в начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.