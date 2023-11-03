Самая популярная партия Ирландии требует выслать посла Израиля

Ирландская партия "Шинн Фейн", которая является самой популярной в стране, в пятницу призвала выслать израильского посла Дану Эрлих до тех пор, пока Израиль и террористическая группировка ХАМАС не договорятся о прекращении огня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что отказ Израиля от прекращения огня в Газе на фоне углубления гуманитарного кризиса "должен иметь последствия здесь, в Ирландии".

"Мы считаем, что премьер-министр Ирландии и правительство должны следовать логике собственной оценки, которая заключается в том, что Израиль не действует сейчас исключительно в целях самообороны, а применяет коллективное наказание к невиновному гражданскому населению", – заявила политик.

В связи с этим, по ее словам, посол Израиля Дана Эрлих "больше не должна иметь дипломатического статуса в Ирландии", пока не будет объявлено о прекращении огня.

"Шинн Фейн" присоединилась к призывам более мелких оппозиционных партий левого толка, которые требовали дипломатических санкций против Израиля из-за бомбардировок и блокады им сектора Газы.

На прошлой неделе премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что не планирует высылать посла, поскольку важно иметь "открытую линию связи".

Выступая в пятницу перед журналистами во время поездки в Южную Корею, Варадкар сказал, что происходящее в Газе является не просто самообороной со стороны Израиля, а "напоминает нечто более похожее на месть".

Ирландия традиционно была одним из самых сильных критиков политики Израиля в отношении палестинцев в Западной Европе.

Между тем, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы, чтобы сохранить жизни гражданских.