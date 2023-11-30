Мішель закликав до більшої підтримки України та фінансування оборони Європи

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на необхідності продовження підтримки України та забезпечення власної безпеки Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, повідомляє The Guardian.

Відзначивши безпрецедентну допомогу, яку Європа надає Україні, він наголосив, що потрібно зробити ще більше, уточнивши, що "потрібно робити більше – більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони і швидше".

За його словами, настав час створити справжній оборонний союз у поєднанні зі справжнім єдиним оборонним ринком. Він додав, що Європа повинна зосередитись на двох цілях.

"По-перше, наша підтримка – наша залізна військова підтримка народу України. Тому що безпека України – це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я повторюю ще раз, ми повинні зробити нашу європейську оборону сильнішою зараз, завтра і в майбутньому", – зазначив Мішель.

Президент Євроради назвав збільшення допомоги Києву обов'язком перед українським народом та перед європейськими громадянами. Крім того, він закликав до більш ефективної координації європейських оборонних витрат, а також посилення ролі Європейського оборонного агентства і збільшення фінансування оборонної промисловості.

"Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша подальша потужна військова підтримка також посилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам – чіткий сигнал про те, що ми ставимося до нашої безпеки серйозніше, ніж будь-коли", – резюмував Мішель.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз повинен враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості ЄС.

Наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до 1 мільйона набоїв на рік, додала фон дер Ляєн.

Ця мета не пов'язана з планом ЄС надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року – мета, якої, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, Євросоюз навряд чи досягне.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що ЄС має відкласти продаж боєприпасів третім країнам для надання їх Україні.