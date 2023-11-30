Мишель призвал к большей поддержке Украины и финансированию обороны Европы

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил необходимость продолжения поддержки Украины и обеспечения собственной безопасности Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, сообщает The Guardian.

Отметив беспрецедентную помощь, которую Европа оказывает Украине, он отметил, что нужно сделать еще больше, уточнив, что "нужно делать больше – больше ракет, больше боеприпасов, больше систем противовоздушной обороны и быстрее".

По его словам, пришло время создать настоящий оборонный союз в сочетании с настоящим единым оборонным рынком. Он добавил, что Европа должна сосредоточиться на двух целях.

"Во-первых, наша поддержка – наша железная военная поддержка народа Украины. Потому что безопасность Украины – это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я повторяю еще раз, мы должны сделать нашу европейскую оборону сильнее сейчас, завтра и в будущем", – отметил Мишель.

Президент Евросовета назвал увеличение помощи Киеву долгом перед украинским народом и перед европейскими гражданами. Кроме того, он призвал к более эффективной координации европейских оборонных расходов, а также усилению роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.

"Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша дальнейшая мощная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам – четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности серьезнее, чем когда-либо", – резюмировал Мишель.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности ЕС.

В следующем году оборонная промышленность ЕС должна выполнить задачу по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов до 1 миллиона патронов в год, добавила фон дер Ляйен.

Эта цель не связана с планом ЕС предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года – цель, которой, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, Евросоюз вряд ли достигнет.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевич считает, что ЕС должен отложить продажу боеприпасов третьим странам для предоставления их Украине.